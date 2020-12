Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz in Karlstadt

Ein 57-jähriger Mann, der am Sonntag gegen 21:50 in der Würzburger Straße in Karlstadt kontrolliert wurde, konnte keinen triftigen Grund, welcher ein Nichtbeachten der Ausgangssperre gerechtfertigt hätte, nennen. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu.

Auto streift Zweige in Eußenheim

Eine 19-jährige Autofahrerin bemerkte am Sonntag gegen 20:50 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Eußenheim und Gössenheim zu spät, dass zwei tiefhängende Äste eines umgeknickten kleinen Baumes über die Fahrbahn hingen. Das Auto streifte an den Ästen entlang, wobei Kratzer in der Windschutzscheibe und am Lack des Ford Fiesta entstanden. Der Schaden beträgt 500.- Euro.