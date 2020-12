Verstoß gegen Corona-Regeln: 11 Personen im Zeitarbeits-Kleinbus

Obwohl der Kleinbus nur für neun Personen zugelassen ist, befanden sich elf Personen im Fahrzeug. Da alle Personen verschiedenen Haushalten angehörten, wurde gegen alle Beteiligten ein Verfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Auch der 46-jährige Inhaber einer Zeitarbeitsfirma, in dessen Auftrag die Personen befördert wurden, erwartet eine Anzeige als Verantwortlicher.

18-Jährigerer Triefensteiner missachtet Ausgangssperre

Marktheidenfeld. Am Freitag, gegen 21.19 Uhr wurde ein 25-jähriger aus Triefenstein in der Untertorstraße in Marktheidenfeld kontrolliert. Der erheblich alkoholisierte junge Mann konnte keinen triftigen Grund für seinen Aufenthalt außerhalb seiner Wohnräume, während der Ausgangssperre, anführen. Außerdem versuchte er vor den kontrollierenden Beamten ein Plastiktütchen mit Rauschgift verschwinden zu lassen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz - Kontrolle an der Tafel

Marktheidenfeld. Nach einem Hinweis wurde am Samstag, gegen 15.30 Uhr, die Ausgabestelle der Tafel in Marktheidenfeld kontrolliert. Neben Nichtbeachtung der Mindestabstände, wurde auch eine Person ohne Mund-/Nasenbedeckung festgestellt. Gegen den 18-jährigen aus Marktheidenfeld wurde eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz erstattet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis zum wiederholten Mal

Bischbrunn. Zum wiederholten Male wurde am Freitag, um 11.15 Uhr, ein amtsbekannter 53-jähriger aus Bischbrunn, beim Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt. Der Mann ignorierte zunächst die Anhaltesignale der Funkstreife, konnte jedoch an seiner Unterkunft schließlich kontrolliert werden. Ihn erwartet nun ein weiteres Verfahren wegen Fahrens ohne Führerschein.

mkl/Polizei Marktheidenfeld