 Verstoß gegen Ausgangs- und Kontaktbeschränkung in Bürgstadt

Im Pkw befanden sich vier Personen im Alter von 17 bis 18 Jahren. Zum einen konnten sie keinen triftigen Grund für das Verlassen einer Wohnung vorbringen, zum anderen stammten sie alle aus verschiedenen Haushalten. Gegen alle vier wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gemäß dem Infektionsschutzgesetz aufgenommen.

Miltenberg. Am Freitag befuhr ein 61-jähriger Fahrradfahrer um 12.10 Uhr die Brückenabfahrt von Miltenberg-Nord kommend in Fahrtrichtung Bürgstadt. Ihm folgte ein Bus der Firma Ehrlich Touristik. Nachdem beide an der roten Ampel warten mussten, bogen sie nach links in Richtung Bürgstadt ab. Im Kurvenverlauf überholte der Bus den Fahrradfahrer und touchierte diesen dabei am Lenker. Daraufhin kam der 61-jährige Mann zu Sturz und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der 47-jährige Busfahrer setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Fahrradfahrer gekümmert zu haben. An dem Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 50 Euro. Zeugen des Unfalls, insbesondere eine Frau, die in dem Bus saß, werden gebeten, sich bei der Polizei Miltenberg (Tel. 09371/945-0) zu melden.

Ohne Fahrerlaubnis und Pflichtversicherung unterwegs

Miltenberg. In der Nacht auf Samstag wurde ein 45-Jähriger aus dem Landkreis Miltenberg um 1 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis und sein Pkw keine notwendige Haftpflichtversicherung hatte. Diesbezüglich wurden Ermittlungen wegen diverser Straftaten aufgenommen. Darüber hinaus hatte der Mann keinen triftigen Grund, um die Uhrzeit unterwegs zu sein, so dass er auch noch gegen das Infektionsschutzgesetz verstieß.

Unfallflucht in Stadtprozelten

Stadtprozelten. Zwischen 15.30 Uhr und 19.15 Uhr war am Freitag der Audi A6 eines 23-Jährigen aus dem Bereich Marktheidenfeld in der Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 77 geparkt. In dieser Zeit fuhr ein bisher unbekannter Wagen von Faulbach kommend in Fahrtrichtung Miltenberg und blieb am linken Seitenspiegel des Audi hängen. Danach fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 250 Euro gekümmert zu haben. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Miltenberg (Tel. 09371/945-0) erbeten.

Polizei Miltenberg/mm