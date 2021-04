Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen in Klingenberg

Die festgestellten Personalien werden dem Landratsamt zur Einleitung von Bußgeldverfahren wegen der Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz übermittelt.

Eierwürfe gegen Hauswand

Großwallstadt. Ein Unbekannter hat eine Hauswand in der Quellenstraße in Großwallstadt beschädigt. Dort wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere rohe Eier gegen das Haus geworfen. Der Besitzer hat eine Strafanzeige erstattet. Nach seinen Angaben lassen sich die Reste nicht mit Wasser abwaschen, da dadurch die Hauswand beschädigt werden würde.

Hinweise nimmt die Polizei Obernburg unter Tel.: 06022/6290 entgegen.