Verstöße gegen die Corona-Regeln am Lohrer Skaterplatz

Am Freitagabend wurden vier Personen in der Jahnstraße am dortigen Skaterplatz einer Kontrolle unterzogen. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass die Personen aus vier verschiedenen Hausständen stammten. Der vorgeschriebene Mindestabstand wurde nicht eingehalten und keiner der Beteiligten trug eine Mund-Nasen-Bedeckung. Vor Ort lief Musik und es wurde Alkohol konsumiert.

Die aus Main-Spessart stammenden Männer erwartet jetzt ein Bußgeld in Höhe von je 250,00 Euro.