Verstöße gegen die Corona-Ausgangssperre

Mutmaßliche Feier trotz Ausgangssperre in Niedernberg

Niedernberg. Freitagnacht ging bei der Polizei Obernburg die Mitteilung ein, dass sich mehrere Personen in einer Garage in der Nähe des Golfplatzes trotz Ausgangssperre treffen und dort feiern würden. Bei einer anschließenden Kontrolle konnte die Streifenbesatzung nur noch zwei Personen antreffen, die zum gleichen Hausstand gehörten. Nach Betrachtung der Gesamtsituation mussten die Polizisten allerdings davon ausgehen, dass tatsächlich eine Feier stattgefunden hatte. So file den Beamten unter anderem eine erst kurz zuvor benutzte Shisha-Pfeife auf. Dem angetroffenen 34-Jährigen und seiner 31-jährigen Ehefrau war die nächtliche Ausgangsbeschränkung ab 21 Uhr laut eigener Aussage nicht bekannt. Einen triftigen Grund für ihr nächtliches Verlassen ihrer Wohnanschrift in Frankfurt konnten sie nicht geltend machen. Gegen beide wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

17-Jährige bricht Ausgangssperre: Bußgeld

Sulzbach. Im Rahmen der Streife stellten Polizeibeamte am frühen Samstagmorgen, gegen 0.30 Uhr, in der Hasenhecke eine 17-Jährige fest, die dort zu Fuß unterwegs war. Bei der darauffolgenden Kontrolle gab die aus Bessenbach kommende junge Frau an, auf dem Weg von einem Bekannten nach Hause zu ihrem Freund zu sein. Dies stellt jedoch keinen triftigen Grund dar, sich entgegen der Ausgangssperre nach 21 Uhr im öffentlichen Raum aufzuhalten. Die Frau erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Polizei Obernburg/mm