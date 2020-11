Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz in Sulzbach

Vor dem Kleingarten waren fünf Fahrzeuge geparkt. Die fünf Personen wurden in der Laube bei einer Feier angetroffen. Sie stammten alle aus verschiedenen Hauhalten, weswegen sie aufgrund des Verstoßes gegen die aktuell gültigen Kontaktbeschränkungen angezeigt wurden.

Auffahrunfall mit verletzter Frau



Sulzbach. Zu einem Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten war es am Samstagnachmittag gekommen. Im Kreisverkehr an der Mainbrücke musste ein VW Passat bei Ausfahren verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer eines VW Golf bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Dabei wurde die Beifahrerin im Passat leicht verletzt. Sie wurde ins Klinikum Erlenbach eingeliefert. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Autohändler mit Pkw ohne Zulassung unterwegs

Obernburg. Am Samstag war einer Streifenbesatzung in Obernburg ein BMW ohne Kennzeichen entgegen gekommen. Nachdem die Beamten das Fahrzeug angehalten hatten, stellte sich heraus, dass der BMW bereits im März dieses Jahres abgemeldet worden war. Der Fahrer war Autohändler, hatte allerdings keinerlei Zulassung für das Fahrzeug. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der fehlenden Zulassung, der fehlenden Versicherung und nicht gezahlten Kfz-Steuer.

mkl/Polizei Obernburg