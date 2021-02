Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz in Karlstadt

Auf den Mann kommt nun neben einem Bußgeldbescheid wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz auch noch eine Anzeige wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetz zu.

In Mühlbach wurden gegen 15:00 Uhr vier Jugendliche in der Straße Am Mühlbach angetroffen, welche aus verschiedenen Haushalten stammten und dort zusammenkamen, womit sie gegen das IfSG verstießen.

Gegen 17:20 Uhr wurden bei einer Verkehrskontrolle in Karlstadt in einem Pkw drei Personen im Alter von 23 bis 36 Jahren angetroffen, welche aus verschiedenen Hausständen stammten, wodurch ebenfalls Verstoß gegen das IfSG vorlag. <p< Auf die Personen kommen entsprechende Anzeigen wegen der Verstöße zu.

Unbeaufsichtigtes Feuer

Karlburg, Lkr. Main-Spessart. Im Bereich des Mainufers, in der Nähe des Sportplatzes von Karlburg, wurde am Dienstag gegen 19:00 Uhr ein unbeaufsichtigt brennendes Feuer in einer Größe von ca. 2x2 Meter festgestellt. Das Feuer wurde durch die alarmierten Helfer der Freiwilligen Feuerwehr aus Karlburg gelöscht. Der Verursacher des Feuers, zu dem bereits Hinweise vorliegen, wird sich wegen der unerlaubten Abfallentsorgung und Verstöße gegen die Vorschriften zum Verhüten von Bränden verantworten müssen.