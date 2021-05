Versicherungskennzeichen von Roller in Kleinwallstadt gestohlen

Der Roller war auf dem Bahnhofsvorplatz abgestellt. Außerdem wurde das Topcase mit Gewalt abgerissen und entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 50 Euro. Bislang liegen keine Hinweise auf den Täter vor.

Wörth/Mönchberg/Elsenfeld, Lkr. Miltenberg In der Zeit von Samstag auf Sonntag wurde in Wörth in der Triebstraße ein Mercedes beschädigt. Dieser war auf einem Privatgelände geparkt. Ein unbekannter Täter hatte an diesem die Heckschürze zerkratzt.

In Mönchberg wurde in der Schwimmbadstraße zwischen Freitag und Sonntag an einem Iveco der rechte Außenspiegel beschädigt.

Auf dem Parkplatz des Beach-Parks in Elsenfeld wurde an einem Honda alle Ventilkappen gestohlen und die Luft aus den Reifen gelassen. Die Tatzeit liegt hier zwischen dem 25.04.21 und dem 01.05.21. Auch hier liegen bislang keine Hinweise auf einen Täter vor. Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 –0