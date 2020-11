Versicherungskennzeichen am Wiesthaler Bahnhof von Mofa gestohlen

In der Zeit von Freitag 6:00 Uhr bis Samstag 17:00 Uhr wurde am Wiesthaler Bahnhof von einem dort geparkten Mofa der Marke Puch in schwarz, das Versicherungszeichen abgeschraubt und entwendet. Bei dem Versicherungskennzeichen handelt es sich um ein gültiges Kennzeichen in schwarzer Farbe. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Die Polizeiinspektion Lohr nimmt gerne sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 09352/8741-0 entgegen.