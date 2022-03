Vermisster tot in der Aura aufgefunden - Obduktion beantragt

Im Zusammenhang mit dem Vermisstenfall in Burgsinn wurde am Donnerstagmorgen die Polizei gerufen, nachdem ein Arbeiter nahe der Stelle, an welcher der Vermisste am späten Abend des 12. Februar 2022 zuletzt gesehen wurde, einen Leichnam in der Aura gefunden hatte. Neben einer Streife der Polizeistation Gemünden waren auch Beamte der Kriminalpolizei Würzburg vor Ort.

Nachdem der Leichnahm geborgen war, konnte der Tote als der vermisste 43-Jährige identifiziert werden. Um die genaue Todesursache feststellen zu können, beantragte die Staatsanwaltschaft Würzburg eine Obduktion. Hinweise auf eine Straftat liegen zum derzeitigen Ermittlungszeitpunkt nicht vor.