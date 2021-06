Vermisster Schwimmer in Mainflinger See: Suche bisher ergebnislos

Ein Großaufgebot an Rettungskräften kam am Samstagmorgen an einem Badesee im Mainhausener Ortsteil Mainflingen zum Einsatz. Dort waren am frühen Morgen Kleidungsstücke im Bereich des Badesees gefunden worden. Im Nah- oder Uferbereich war jedoch keine Person aufzufinden, der die Kleidungsstücke gehörten. Deshalb schloss man schnell darauf, dass eine Person beim Schwimmen im See untergegangen sein könnte.

Zur Absuche des Sees wurden neben der Feuerwehr Mainhausen auch Taucher der Feuerwehr Aschaffenburg und der DLRG Mainhausen hinzualarmiert. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Der Hubschrauber flog den See ab, damit Einsatzkräfte die Wasserfläche von oben sichten konnten.

Bis in die Mittagsstunden verlief die Suche ergebnislos. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass es sich bei dem Vermissten um einen 59-Jährigen aus Mainhausen handelt, der im See zum Schwimmen war. Die Suche wird fortgesetzt, wir berichten weiter.