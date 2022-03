Vermisster aus Wörth tot in Kleinwallstädter Schleuse gefunden

Bei Reinigungsarbeiten an der Schleuse wurde nun ein männlicher Leichnam aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem männlichen Leichnam um den vermissten 30-Jährigen. Eine durch die Staatsanwaltschaft beantragte rechtsmedizinische Untersuchung soll Klarheit schaffen.

Verdacht des Tötungsdeliktes

Wie bereits berichtet, ergaben sich im Rahmen der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Hinweise darauf, dass der vermisste 30-Jährige am 17. Februar von einer Brücke zwischen Wörth und Erlenbach in den Main gestürzt ist. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte in der darauffolgenden Woche ein 34-jähriger Tatverdächtiger in Rheinland-Pfalz festgenommen werden. Dieser sitzt seitdem auf Grund des dringenden Tatverdachts des Mordes in Untersuchungshaft.

Die umfangreichen Suchmaßnahmen der Obernburger Polizei, bei denen auch ein Hubschrauber und Taucher der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz waren, führten bis heute nicht zum Auffinden des 30-Jährigen.

vd/Polizei Unterfranken