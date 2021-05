Herr Miletitsch hat kurze graue Haare und trägt eine Brille. Er war mit einer Bluejeans und braunen Lederschuhen bekleidet.

Der Gesuchte verließ am Montag letzter Woche (10.05.2021), gegen 8.30 Uhr, seine Wohnung in der Taunusstraße. Üblicherweise verbringt Herr Miletitsch seine Tage, zwischen 9 und 16 Uhr, in einer Einrichtung in Rödermark; dort ist er jedoch nicht erschienen. Er fuhr vermutlich mit einem gelben Hollandrad, an dem ein auffällig grüner Ständer angebracht ist, von zuhause weg.

Herr Miletitsch benötigt derzeit medizinische Hilfe. Bei der Suche nach ihm wurde neben einem Hubschrauber auch ein Mantrailer-Hund eingesetzt. Die Spur führte zum S-Bahnhof nach Jügesheim. Der Vermisste konnte noch nicht gefunden werden.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Johann Miletitsch geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

dasch / Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen