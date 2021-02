Vermisstenfahndung - Polizei sucht Frau aus Hanau

Am 5. Februar, kurz vor Mitternacht, fand der letzte kurznachrichtliche Kontakt mit einer Freundin statt. Hierbei verabredeten sich die beiden für den Folgetag. Zu einem Treffen kam es jedoch nicht mehr, da sich die 41-Jährige nicht an ihrer Wohnanschrift im Salisweg aufhielt. Die Kriminalpolizei schließt nicht aus, dass sich Frau Feder in einer hilflosen Lage befindet. Sie ist dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen. Die Handtasche der Vermissten fanden Anwohner am 6. Februar im Salisweg (einstellige Hausnummern) auf. In dieser befand sich unter anderem ihr Mobiltelefon.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Karoline Feder geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

mci / Quelle: Polizei Südosthessen