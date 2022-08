Vermisste Person in Mainaschaff gefunden

Am Montagabend ist eine vermisste Person in Mainaschaff gesucht worden. Da nicht auszuschließen war, dass die Person sich in einer hilflosen Situation befand, wurde um 19.50 Uhr die Feuerwehr Mainaschaff, die Drohne der Feuerwehr Gemeinde Karlstein und der zuständige Kreisbrandinspektor Otto Hofmann zur Unterstützung der Polizei alarmiert.

Im Feuerwehrgerätehaus Mainaschaff wurde eine Einsatzleitung aufgebaut und den einzelnen Einheiten entsprechende Suchabschnitte zugeteilt. Gegen 21.45 Uhr konnte die Person glücklicherweise und wohlauf durch einen Hinweis eines Passanten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr im Ortsgebiet gefunden werden.



Einsatzleiter Matthias Grimm (Kommandant Feuerwehr Mainaschaff) konnte auf rund 30 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen und einem Boot zurückgreifen. Der Rettungsdienst war mit circa 45 Einsatzkräften (inklusive Bergwacht, Wasserwacht und Rettungssuchhunden) vor Ort. Die Polizei war zusätzlich mit mehreren Streifen im Ortsgebiet unterwegs. Auch Bürgermeister Moritz Sammer war ebenfalls vor Ort und informierte sich über die Lage.

Kreisbrandinspektion Mainaschaff/mapi