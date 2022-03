Spaziergänger hatten die Frau am Mittwoch in der vergangenen Woche entdeckt und die Polizei alarmiert. Bei der Bergung war auch die Feuerwehr Sickenhofen eingesetzt. Im Rahmen der fortlaufenden Untersuchungen wurden keinerlei Anzeichen für das Vorliegen einer Straftat gefunden. Die Ermittlungen rund um die Frage , wie die Seniorin zu Tode kam, dauern an.

dc/Meldung der Polizei Südhessen