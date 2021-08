Karlstadt: Vermieter beißt Mieter nach Streit ein Stück Ohr ab

Nachdem einer der Kontrahenten den verbalen Streit mit seinem Handy filmen wollte, griff der 40-jährige Eigentümer diesen an. In einem darauffolgenden heftigen Gerangel schlug der Mieter dem Vermieter mit voller Wucht auf den Kopf. Der Vermieter biss dem 23-jährigen Kontrahenten ein Stück des linken Ohres ab. Beide Beteiligten erlitten heftige Verletzungen und mussten ärztlich versorgt werden. Die beiden Kontrahenten wurden anschließend in verschiedene Kliniken verbracht.



Trunkenheitsfahrt verhindert: Karlstadt

In den Morgenstunden vom Sonntag, 08.08.2021, wurde ein 20-jähriger Mann in seinem Seat angetroffen und überprüft. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Eigenen Angaben wollte der junge Mann lediglich im Auto nach einer Feier übernachten. Um einen möglichen Fahrtantritt unter Alkoholeinfluss zu unterbinden, wurden die Fahrzeugschlüssel zur Gefahrenabwehr sichergestellt.

Mit falschem Hunderter bezahlt: Karlstadt

Am Sonntagvormittag versuchte ein 38-jähriger Wohnsitzloser seinen Einkauf an einer Tankstelle mit einem seltsam aussehenden 100-Euro-Schein zu bezahlen. Die Verkäuferin verständigte die Polizei. Nach einer ersten Überprüfung hatte der Mann eine mäßig gefertigte Kopie mit Fehlaufdruck ausgehändigt. Diesen Schein will er in Würzburg auf der Straße gefunden haben. Gegen den Mann wird ein Strafverfahren wegen Inverkehrbringen von Falschgeld eingeleitet. Nach Feststellung der Identität wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

