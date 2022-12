Vermeintlicher Giftköder in Lohr gefunden

Beim Gassi-Gehen sprang der Hund plötzlich in eine Baumreihe zwischen der Straße Springerhof und dem Main. Als der Hund wieder herauskam, hatte er Stück Speck im Mund. Das Herrchen entriss dem Hund den Speck und beließ in vor Ort. Die Hundehalter werden gebeten beim Gassi-Gehen die Augen bezüglich solcher Situationen offen zu halten und bei verdächtigen Wahrnehmungen diese der Polizei mitzuteilen.

Kaminbrand in Neuhütten ohne Folgen

Neuhütten, Landkreis Main-Spessart In Neuhütten geriet ein Kamin aufgrund von Glanzruß in Brand. Die freiwillige Feuerwehr Neuhütten war vor Ort und ließ den Kaminbrand kontrolliert bis zum Eintreffen des Kaminkehrers abbrennen. Ein löschen des Brandes wäre nicht möglich gewesen, da aufgrund der enormen Hitze im Kamin das Löschwasser sofort in Dampf umgewandelt worden und somit verpufft wäre. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Auto in Lohr mit schwarzer Farbe besudelt

Lohr am Main; Landkreis Main-Spessart Am 11.12.2022, zwischen 15:30 Uhr und 20:00 Uhr, parkte eine Verkehrsteilnehmerin ihren Pkw in der Ruppertshüttener Straße als wieder zu ihrem Fahrzeug kam, fand sie dies rundherum mit schwarzer Farbe besudelt vor. Ob der Verkehrsteilnehmerin hierdurch ein Sachschaden entstanden ist, wird durch eine Fachwerkstatt abgeklärt.

