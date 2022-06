Vermeintliche Tochter meldet sich über WhatsApp - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Aschaffenburg, Main-Echo: Illustration zur Aufkleberaktion der Polizei Unterfranken in den größten Tageszeitungen (Main-Echo und Main-Post), um vor Callcenter-Betrug zu warnen. Foto: Stefan Gregor 17.12.2020 ASCHAFFENBURG. Telefon-Betrüger wollen schnell an hohe Geldsummen oder Wertsachen kommen und nutzen dabei meist das Vertrauen von Senioren aus. Die Täter haben in diesem Jahr im Durchschnitt alle drei Tage bei Anrufen in Unterfranken Erfolg gehabt. Die Aufmerksamkeit auf das kriminelle Vorgehen zu lenken kann dabei helfen, Straftaten zu verhindern. Falsche Polizisten, Telefonbetrug, Enkeltrick