Vermeintliche Corona-Party führt in Karlstadt zu Rauschgiftfund

Bei der anschließenden Überprüfung staunten die Beamten nicht schlecht als der betreffende Wohnungsinhaber die Tür öffnete und hierbei deutlicher Marihuana-Geruch wahrzunehmen war. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte noch eine geringe Menge Marihuana sichergestellt werden. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Bezüglich einer Corona-Party konnten keine Verstöße festgestellt werden.

Nähutensilien entwendet

Karlstadt. Am Freitag gegen 15.00 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Karlstadt zu einem kuriosen Diebstahl in die Brunnengasse gerufen. Die Geschädigte betreibt dort eine Puppenwerkstatt und hatte ihre Nähmaterialen, u.a. eine Zange, Schere und Nadeln, auf eine Sitzbank direkt vor ihrem Anwesen gelegt. Obwohl die Geschädigte die Gegenstände nur kurz unbeaufsichtigt dort zurückgelassen hatte nutzte ein bislang unbekannter Täter dies aus und nahm die Sachen im Wert von etwa 40 Euro an sich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.

Trunkenheitsfahrt verhindert

Karlstadt. Am Freitag gegen 21.50 Uhr fiel der Polizei im Rahmen der Streife ein augenscheinlich alkoholisierter Fahrradfahrer im Bereich der Neuen Bahnhofstraße auf. Dieser konnte dabei beobachtet werden, wie er mehrfach erfolglos versuchte auf sein Fahrrad aufzusteigen. Bei der anschließenden Kontrolle konnten neben motorischen Ausfallerscheinungen auch Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Test am Alkomaten ergab für den 36-jährigen einen Wert von 1,42 Promille. Die Weiterfahrt wurde daher unterbunden und der Betroffene schob sein Fahrrad anschließend nach Hause.

Rasanter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Karlstadt. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Streifenwagen der Karlstadter Polizei auf der Staatsstraße zwischen Karlburg und Karlstadt von einem Mercedes mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 41-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 1,46 Promille. Der Fahrer musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

