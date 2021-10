Vermehrtes Auftreten von Phishing-SMS in Unterfranken

Beim Phishing per SMS-Textnachricht, auch als Smishing bekannt, soll der Bankkunde mittels irreführender SMS-Nachricht dazu verleitet werden, Zugangsdaten zum Online-Banking preiszugeben. Der Handynutzer wird über einen Link in der SMS zu einer professionell gestalteten Homepage geleitet, die einer echten Website einer Bank zum Verwechseln ähnlich sieht. Hier soll sich der Bankkunde mit seinen Zugangsdaten zum Online-Banking anmelden, um das „Push-TAN-Verfahren 2.0" oder auch das „Chip-TAN-Verfahren" freizuschalten.

Die Bankdaten werden hierbei aber von Betrügern abgegriffen und im Anschluss zu Überweisungen von den Konten der Geschädigten missbraucht.

In den letzten Tagen kam es in Unterfranken vermehrt zu Mitteilungen über diese seit geraumer Zeit bekannten Betrugsmasche an die Polizei. Deshalb rät das Polizeipräsidium Unterfranken:

Überprüfen Sie bei E-Mails und SMS-Nachrichten immer den Absender, bevor sie einen Anhang öffnen oder einem Link folgen

Bei Zweifeln an den Angaben oder der Herkunft der Nachrichten, tätigen sie zunächst einen Rückruf unter der ihnen bekannten Telefonnummer ihres Geldinstituts, bevor Sie Anweisungen ausführen

Achten Sie auf die genaue Bezeichnung in der Adresszeile der Homepage Ihrer Bank

Übermitteln sie niemals TAN-Codes an andere Personen

Wenden Sie sich im Verdachtsfall an Ihre Polizei

Polizei Unterfranken