Die betreffenden Personen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung.





Husky beißt anderen Hund

Marktheidenfeld. Am Donnerstagnachmittag wurde der Hund einer 62-Jährigen durch einen freilaufenden Husky im Bereich des Waldkindergartens in Marktheidenfeld angegriffen und verletzt. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld bittet daher um Mithilfe. Wem ist ein ca. 60-jähriger Husky-Hundehalter bekannt der des Öfteren in diesem Bereich mit zwei Hunden spazieren geht.

Hinweise zu den Personalien des Herren erbittet die Polizei unter 09391-9841-0.