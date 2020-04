Verletzter nach Fahrradsturz in Aschaffenburg

Sie musste mit Verdacht auf eine Fraktur ins Klinikum Aschaffenburg gebracht werden. Am Rad entstand geringer Sachschaden.

Kollision zwischen Pkw und Rad

Eine 21-Jährige befuhr am Donnerstag um 07:25 Uhr mit ihrem Pkw VW die Mainaschaffer Straße stadteinwärts und wollte bei Grünlicht nach links in die Linkstraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen 56-jährigen Fahrradfahrer, der ihr entgegenkam und geradeaus Richtung Mainschaff unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge fiel der Radfahrer auf die Motorhaube, wurde einige Meter durch die Luft geschleudert und fiel dann auf die Fahrbahn. Unfallzeugen leisteten sofort und vorbildlich Hilfe. Der 56-Jährige musste mittelschwer verletzt vom Rettungsdienst ins Klinikum verbracht werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro.

Vorfahrtsverletzung führt zu Unfall mit Verletztem

Mit ihrem Pkw Opel fuhr am Donnerstag um 10:35 Uhr eine 71-Jährige von der Brucknerstraße in Richtung Maintalstraße. Hier ließ sie zunächst einen vorfahrtsberechtigten Pkw vorbei, missachtete dann aber die Vorfahrt eines nachfolgenden Radfahrers. Es kam zur Kollision, worauf der Radfahrer über Schmerzen am linken Arm klagte. Die Kreuzung ist eindeutig mit Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren!“ markiert. Gesamtschaden: 650 Euro.

Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz

Eine Polizeistreife entdeckte am Donnerstag um 01:30 Uhr in der Würzburger Straße einen 20-Jährigen, der an seinem Roller noch mit dem abgelaufenen, grünen Versicherungskennzeichen unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, Anzeige wird vorgelegt.

Auffahrunfall mit verletzter Person

Goldbach. Am Mittwoch um 11:40 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Pkw Honda vom Erlengrund in Richtung Bundesstraße 26. An der Einmündung bremste er sein Auto verkehrsbedingt ab. Diese bemerkte eine nachfolgende 58-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Skoda auf. Hierbei erlitt sie Nackenschmerzen und musste leicht verletzt ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert werden. Gesamtschaden: 9.000 Euro.

Auto angefahren und abgehauen

Hösbach: Eine 56-Jährige stellte ihren Pkw Mazda am Mittwoch um 14:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Industriestraße ab. Als sie nach 15 Minuten zu ihrem Auto zurückkam, musste sie einen massiven Schaden an Kotflügel und Stoßstange vorne rechts feststellen. Der Verursacher beging Unfallflucht und hinterließ einen Fremdschaden von ca. 2.000 Euro.

Arbeitsgerät gestohlen

Großostheim. In der Zeit zwischen Freitag, 22:00 Uhr und Dienstag, 20:00 Uhr, verschwand aus einem Hof in der Birkenstraße ein Vibrationsstampfer der Marke BOMAG, schwarz-gelb-rot, mit verschmälerter Fußplatte. Das Gerät hat einen Zeitwert von etwa 600 Euro.

Die Polizei Aschaffenburg bittet um Hinweise unter der TelNr: 06021/857-2230.

vd/Polizei Aschaffenburg