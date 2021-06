Verletzte nach Auffahrunfall in Schöllkrippen

Ein 39-jähriger Skoda-Fahrer fuhr um 07.30 Uhr in Richtung Blankenbach. Da er kurzzeitig durch sein mitfahrendes Kind abgelenkt war, fuhr er auf den verkehrsbedingt wartenden Opel eines 38-jährigen Mannes auf. Dieser wurde noch leicht nach vorne auf den Audi eines 24-jährigen Mannes geschoben. Nach dem Unfall klagte die 35-jährige Beifahrerin im Opel über leichte Nackenschmerzen. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Alle sonstigen Insassen blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von 2.000 Euro.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Alzenau. Eine Streife der Alzenauer Polizei kontrollierte am Montagmorgen um 10.15 Uhr einen Audi in der Rodenbacher Straße. Dabei kam zum Vorschein, dass der 55-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Diese war im aufgrund einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden.

Im Graben gelandet

Kahl. Am Montag gegen 23.45 Uhr landete ein 36-jähriger Peugeot-Fahrer in der Kahlwiesenstraße im Graben. Der Mann war aufgrund des starken Regens in einer Rechtskurve ins Bankett geraten und dann in eine Wiese gerutscht. Der Schaden an dem Pkw wird auf 1.200 Euro geschätzt.

Unfallflucht

Alzenau. Bei einer Unfallflucht, die sich zwischen Dienstag- und Donnerstagabend letzter Woche ereignete, entstand ein Schaden von 1.5000 Euro. Der Besitzer eines VW Multivans hatte den Schaden am Donnerstagabend bemerkt. Der Pkw war in dieser Zeit in der Cornillstraße und an verschiedenen Örtlichkeiten in Alzenau abgestellt.

Fehler beim Abbiegen

Karlstein-Dettingen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 3308 entstand am Montagmittag ein Schaden von 7.000 Euro. Um 11.45 Uhr hatte ein 33-jähriger Busfahrer beim Linksabbiegen den stehenden Pkw eines 32-jährigen Mannes gestreift. Fazit: 5.000 Euro Schaden am Bus und 2.000 Euro am Pkw.

Fehler beim Rückwärtsfahren

Alzenau. Am Montag gegen 08.30 Uhr fuhr ein 39-jähriger Sprinter-Fahrer auf der Hanauer Straße stadtauswärts. Er hielt dann kurz an, um rückwärts zu fahren und in die Michel-Antoni-Straße abzubiegen. Dabei übersah er offenbar den hinter ihm fahrenden Renault eines 65-jährigen Mannes, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Schaden am dem Renault wird auf 1.500 Euro geschätzt, der Sprinter blieb unbeschädigt.

Fahrrad gestohlen

Alzenau. Zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 17.00 Uhr, wurde ein Mountainbike der Marke Specialized im Wert von 200 Euro gestohlen. Das Rad stand im Innenhof eines Anwesens in der Bernhardstraße. Es war mit einem Faltschloss am Hinterrad gesichert.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Alzenau