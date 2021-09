Verkehrszeichen in Zellingen angefahren

Der Pfosten diente als Halterung für mehrere Verkehrszeichen, welche dort angebracht waren. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 100 Euro.

Mauer mit Farbe beschmiert

Karlstadt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Oberen Spitalgasse von Karlstadt zum wiederholten Male die Mauer eines Privatanwesensvon einem unbekannten Täter mit Farbe beschmiert. Es entstand ein Sachschadenin Höhe von 350 Euro.

Baustellenschilder entwendet

Zellingen. In der Zeit zwischen dem 09.09. und dem 23.09. wurden in der Bilingshäuser Straße 35von Zellingen an einer Baustelle mehrere Schilder und Warneinrichtungenentwendet, welche der Sicherung der dortigen Baustelle dienen. Die entwendeten, neuwertigenSchilder haben ein besonderes Erkennungsmerkmal. Sie wurden an der Rückseite durch den Besitzerzur Hälfte mit blauem und rotem Lack markiert. Der Beuteschaden beläuft sich auf 127 Euro.

Fahrrad entwendet

Zellingen. Am Freitagvormittagzwischen 07:15 und 13:30 Uhr wurde am Bahnhof von Retzbach ein Herrenmountainbike entwendet. Der Besitzer stellte sein Mountainbike der Marke Cube, welches auffällig anthrazit/rot lackiert ist, gegen 07:15 Uhr an den dortigen Stellplätzen ab und versperrte es mittels eines Schlosses. Als er gegen 13:30 Uhr zurückkam, war das Fahrrad samt Schloss verschwunden. Der Beuteschaden beläuft sich hier auf 576 Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Zeugenhinweise, welche unter der Tel.-Nr.: 09353/9741-0 mitgeteilt werden können.

vd/Polizei Karlstadt