Verkehrsunfall zwischen Albstadt und Michelbach

Nur noch Schrottwert haben zwei Autos in Michelbach nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch. Gegen 11 Uhr war ein 37-jähriger Renault-Fahrer auf der Staatsstraße 3202 von Michelbach kommend in Richtung Albstadt unterwegs. In einer Linkskurve kam er auf nasser Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden VW-Golf.

Der Unfallverursacher wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Golffahrer musste schwerletzt in eine Klinik gebracht werden. Die Feuerwehren aus Michelbach und Albstadt sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. An beiden Autos entstanden vermutlich wirtschaftliche Totalschäden.

Sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden summiert sich auf mehrere tausend Euro.

rah