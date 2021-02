Verkehrsunfall Ortsausgang Groß-Umstadt / B45 - Polizei sucht Zeugen

Nach jetzigem Kenntnisstand befuhr der Ford Focus die B45 von Höchst kommend in Richtung Dieburg. Der Kleintransporter fuhr von der Georg-August-Zinn Straße in die Einmündung ein und beabsichtigte die B45 in Richtung Dieburg weiterzufahren. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Sachschaden wird auf 3500.-Euro geschätzt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer: 06071 9656-0 zu melden.

dc/Meldung der Polizei Südhessen