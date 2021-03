Ein Unbekannter brach zwischen Samstag und Sonntag in eine Gartenhütte in der Albstädter Straße ein. Er trat zunächst die Holztür der Hütte ein verschaffte sich so Zutritt. Aus dem Innenraum entwendete er zwei geringwertige Messer. Der Schaden beträgt circa 100 Euro.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

rega/Polizei Alzenau