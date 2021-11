Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Die Fahrerin eines Ford C-Max bog von einem Feldweg ein um in Richtung Marktheidenfeld zu fahren. Hierbei übersah sie den Fahrer eines Mercedes C180 und es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer kamen mit leichten Verletzungen davon, die Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Marktheidenfeld. Am Freitag gegen 17 Uhr wurde der Fahrer eines Audi in der Bronnbacher Straße in Marktheidenfeld durch eine Streife der Polizeiinspektion Marktheidenfeld einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser schon seit längerer Zeit nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei dem Marktheidenfelder handelt es sich zudem um einen Wiederholungstäter, er wurde schon mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Sicherheitsdienst fährt unter Alkoholeinfluss

Marktheidenfeld. Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, der sich gerade im Dienst befand und Objekte kontrollierte, wurde am späten Freitagabend gegen 23.30 Uhr im Stadtgebiet von Marktheidenfeld einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da hierbei Alkoholgeruch wahrzunehmen war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser brachte es auf einen deutlichen Wert von 1,44 Promille. Der Fahrer musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, weiterhin wurde der Führerschein noch vor Ort sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

