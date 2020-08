Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in Elsenfeld

Am 24.08.20, gegen 19:00 Uhr, kam es an der Kreuzung „Stachus“ zu einem Auffahrunfall, bei dem mehrere Personen leicht verletzt wurden. So musste der Fahrer eines KIA verkehrsbedingt an der Kreuzung abbremsen und warten. Der Fahrer eines Hyundai erkannte dies zu spät und fuhr dem vorausfahrenden KIA wuchtig gegen das Fahrzeugheck. In beiden Fahrzeugen saßen insgesamt fünf Personen, die leicht verletzt wurden und teilweise mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert werden mussten. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von über 15.000 Euro.

Dieseldiebstahl für zu Bodenverunreinigung

Großwallstadt. Vom 23.08.20 auf den 24.08.20 wurde im Bereich der Baustelle auf dem Flurbereinigungsweg, der parallel zur Bundesstraße 469 verläuft, der Tank eines LKWs durch unbekannte Täter aufgebrochen. Zielrichtung der Tat dürfte der Diebstahl von Dieselkraftstoff sein. Hierbei lief eine größere Menge an Diesel aus und verunreinigte den Boden um den Lkw. Da sich die verunreinigte Stelle im Wasserschutzgebiet befindet, musste der ausgelaufene Kraftstoff unter Aufsicht des Wasserwirtschaftsamtes beseitigt werden.

Sachbeschädigung an Baum

Mönchberg. Am 23.08.20, in den Nachmittagsstunden, wurde auf dem Schulgelände in Mönchberg ein wenige Jahre alter Baum durch unbekannte Täter umgeknickt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.