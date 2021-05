Der 39-jähriger Fahrer eines VW Golf fuhr auf der Elsenfelder Straße und wollte die Dr.-Robert-Koch-Straße überqueren. Dabei übersah er die Vorfahrtsberechtigte. Es entstand Schaden in Höhe von rund 7.500 Euro.

Fahrraddiebstahl

Erlenbach. Am Montag, in der Zeit von 15 - 23 Uhr kam in der Glanzststoffstraße ein silberner Trekkingrad weg. Der Drahtesel stand leider unversperrt am Fahrradstellplatz und wechselte den Besitzer.