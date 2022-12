Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Kreuzwertheim

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit.

Am Freitagnachmittag hat ein 27-jähriger BMW-Fahrer die Lengfurter Straße in Kreuzwertheim befahren. Beim Abbiegen in die Gemeindedinger Straße verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw. Anschließend kollidierte er frontal mit einem Baum, welcher sich neben der Fahrbahn befand. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt. Der Pkw BMW wies erheblichen Sachschaden auf. Dieser wird auf ca. 20.000,- Euro geschätzt. Da der Pkw nicht mehr fahrbereit war, musste er durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Straße wurde während der Unfallaufnahme und Bergung durch die Freiwillige Feuerwehr Kreuzwertheim, die mit 12 Kräften eingesetzt war, zeitweise gesperrt.

mapi/Polizeiinspektion Marktheidenfeld