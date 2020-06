Verkehrsunfall mit einem Radfahrer in Bad Mergentheim

Ein Fahrradfahrer wurde am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei E-Bikes in Bad Mergentheim leicht verletzt. Ein 60-jährige Radler fuhr gegen 17.30 Uhr die Türkengasse entlang. Ein von links aus der Krummen Gasse kommender 24-jähriger Fahrradfahrer übersah vermutlich den älteren Mann, woraufhin der 60-Jährige stürzte. Bei dem Unfall wurde dieser leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro.

Wertheim-Bestenheid: Fahrradfahrerin angefahren

Ein Fahrradfahrer kollidierte am Mittwochabend mit einem Auto in Bestenheid. Der 59-jährige Autolenker fuhr auf dem Kiesweg gegen 16.30 Uhr. An der Kreuzung zum Haslocher Weg übersah er vermutlich den 51-jährigen Radfahrer. Die beiden Fahrzeuge prallten im Kreuzungsbereich zusammen, wodurch sich der 51-Jährige leicht verletzte. Im Anschluss wurde der Radfahrer im Krankenhaus untersucht.

