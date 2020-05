Unfall mit drei Verletzten in Arnstein

Am Montagnachmittag gegen 16:55 Uhr kam es auf der Staatsstraße zwischen Gauaschach und Büchold zu einem Auffahrunfall. Eine 66- jährige Opel-Fahrerin erkannte zu spät, dass vor der Kreuzung zur Kreisstraße in Richtung Altbessingen ein vor ihr fahrender Mercedesfahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Die Unfallverursacherin fuhr nahezu ungebremst in das Heck des Mercedes. Beide Fahrzeugführer, sowie die Beifahrerin im Opel wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro.

xere/Polizei Karlstadt