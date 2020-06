Verkehrsunfall mit 17-jähriger Krad-Fahrerin nahe Wiesthal

Eine 17-jährige Frau befuhr mit ihrem Leichtkraftrad gegen 16.00 Uhr die Straße in Richtung Habichsthal. In einer scharfen Rechtskurve kam sie vermutlich durch einen Fahrfehler auf die linke Fahrbahnseite. Als sie dies erkannte und gegenlenken wollte, stürzte sie zu Boden. Dabei erlitt die Fahrerin vermutlich eine Fraktur am linken Bein und diverse Prellungen. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Geparktes Fahrzeug verkratzt

Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag verkratzte ein bislang unbekannter Täter einen blauen Mercedes-Benz Kastenwagen, der auf dem Parkplatz eines Wohnanwesens in der Partensteiner Straße in Lohr am Main abgestellt war. Die hintere Schiebetüre der Fahrerseite wurde dabei mit zwei langen Kratzern beschädigt. Der entstandene Sachschaden dürfte mindestens 1000 Euro betragen. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Lohr entgegen.

mci / Quelle: Polizei Lohr