Verkehrsunfall in Stockstadt - Rollerfahrerin schwer verletzt

Durch den Vorfahrtsverstoß eines 46-jährigen Autofahrers an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße / Dessauer Straße kam es Montagmittag gegen 14:40 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einem Kleinkraftrad. Infolge der Kollision beider Fahrzeuge wurde die vorfahrtsberechtigte Rollerfahrerin schwer verletzt. Die 48-Jährige musste mit Schürfwunden und einer Schienbeinfraktur in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

Autofahrerin unter Drogen in Aschaffenburg unterwegs

Aschaffenburg. Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde eine 33-jährige Autofahrerin in der Merkelstraße angehalten. Bereits zu Beginn der Kontrolle konnten die Beamten den Geruch von Marihuana aus dem Fahrzeuginnenraum feststellen. Bei der Fahrerin wurden zudem drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der Verdacht eines vorherigen Drogenkonsums wurde mit dem Auffinden eines angerauchten Joints im Auto bestätigt. Für die 33-Jährige war die Fahrt damit beendet und sie musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Aufgrund weiterer Verdachtsmomente durchsuchten die Polizisten im Anschluss die Wohnung der Dame. Dabei fanden die Einsatzkräfte weitere Betäubungsmittel. Diese wurden sichergestellt. Die 33-Jährige muss sich nun unter anderem wegen dem Besitz von Betäubungsmitteln und dem Fahren unter Drogeneinfluss verantworten.

Schlägerei am Aschaffenburger Mainufer

Aschaffenburg. Am Montagabend um kurz vor 19:00 Uhr gerieten zwei Personen am Mainufer unterhalb des Schlossplatzes in eine Streitigkeit. Die zunächst verbale Streitigkeit gipfelte in einer wechselseitigen Körperverletzung. Die beiden Streitsuchenden im Alter von 27 und 36 Jahren schlugen sich dabei gegenseitig mit der flachen Hand gegen die Schläfe. Beide Herren trugen sichtbare Schwellungen und Schürfwunden im Gesicht davon. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg waren die beiden Beteiligten mit jeweils fast einer Promille deutlich alkoholisiert.

Sechsjährige in Sailauf von Auto angefahren und verletzt

Sailauf. Am Montagabend gegen 20:45 Uhr kam es in der Aschaffenburger Straße in Sailauf zu einem Verkehrsunfall, bei welchem einsechsjähriges Mädchen verletzt wurde.

Das junge Mädchen achtete beim Überqueren der Straße nicht auf den Verkehr und wurde von einem vorbeifahrenden VW erfasst. DieSechsjährige war zum Unfallzeitpunkt dunkel gekleidet und bewegte sich zudem noch im Lichtschatten zwischen zwei Straßenlaternen, weshalb sie von der Autofahrerin nicht gesehen wurde. Das Mädchen wurde im Anschluss mit Prellungen im Gesicht und einem ausgeschlagenem Backenzahn in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zu schwerwiegenden Verletzungen kam es nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise nicht. Die Mutter des verletzten Kindes befand sich zum Unfallzeitpunkt mit ihren zwei weiteren Kindern auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

