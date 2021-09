Verkehrsunfall in Lützelbach - drei Kinder verletzt

Am Samstag den 04.09.2021, ca. 15:45 Uhr, ereignete sich in Lützelbach-Rimhorn ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. In einem der Fahrzeuge saß ein Vater mit seinen drei Kindern, 2 Jahre, 7 Jahre und 9 Jahre alt, in dem anderen Wagenein junges Paar.

Durch den Zusammenstoß erlitt der 7 Jahre alte Junge eine starke Gehirnerschütterung und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Die beiden anderen Kinder erlitten nur leichte Verletzungen und konnten noch vor Ort in die Obhut ihres Vaters übergeben werden. Alle anderen beteiligten Personen waren am Unfallort nicht verletzt, standen jedoch teilweise unter Schock.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizeistation Höchst/ Odw. aufgenommen, durch welche auch die Sachbearbeitung erfolgt.

dc/Meldung der Polizei Heilbronn für den Neckar-Odenwald-Kreis