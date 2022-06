Verkehrsunfall in Großostheim - Mann verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Großostheim wurde ein Mann leicht verletzt.

Kurz vor sechs Uhr wollte ein 44-jähriger Opel-Fahrer die Staatsstraße 3115 von der Stockstädter Straße aus kommend Richtung Ortsmitte queren. Vermutlich übersah er dabei einen von Aschaffenburg kommenden, vorfahrtsberechtigen Mercedes. Der Mercedes-Fahrer konnte nicht rechtzeitig anhalten und prallte in die Seite des Opels, der sich um 180 Grad drehte und an einem Ampelmast zum stehen kam. Während der Mercedes-Fahrer mit einem Schrecken davonkam, wurde der Opel-Fahrer leicht verletzt. Er wurde nach einer ärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Autos entstanden wirtschaftliche Totalschäden, die sich auf mehrere Tausend Euro summieren.

Ralf Hettler