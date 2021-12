Verkehrsunfall in Gemünden

Da er ortsunkundig war, hielt er an und rollte dabei rückwärts gegen einen hinter seinem Fahrzeug wartenden Audi. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2.100,- Euro.

Geparkten Anhänger touchiert

Am Dienstag gegen 18:00 Uhr befuhr ein 58-jähriger Autofahrer die Karlstadter Straße ortseinwärts. Hierbei fuhr er aus Unachtsamkeit gegen einen abgestellten Lkw/Anhänger. Am Anhänger wurde hierbei die linke Beleuchtungseinrichtung beschädigt, am VW Tiguan des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro.

Quelle: Polizei Gemünden/ lady