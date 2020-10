Verkehrsunfall in Elsenfeld mit zwei leicht Verletzten

Es entstand ein Gesamtschaden von über 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer des VW kam aus Richtung Eschau und wollte nach links Richtung Mönchberg abbiegen, als er die von Elsenfeld entgegenkommende Fahrerin übersah und es zum Frontalzusammenstoß kam. Die Suzuki-Fahrerin sowie der Mitfahrer aus dem VW wurden leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Aufsitzrasenmäher entwendet

Klingenberg a.Main. In der Zeit von Freitagmitternacht bis Samstag, 13:00 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter in der Kleingartenanlage am Mainufer zwischen Erlenbach und Klingenberg einen gebrauchten roten Aufsitzrasenmäher des Herstellers Gudbrod aus einem der Gärten gestohlen. Auf der Motorhaube befand sich ein auffälliger Aufkleber der Firma Baywa. Um auf das Grundstück zu gelangen durchtrennte der Täter den Zaun und sorgte für einen Sachschaden von etwa hundert Euro. Nach derzeitigen Ermittlungen kann davon ausgegangen werden, dass der Mäher mit einem Kfz abtransportiert wurde. Zeugen, die Beobachtungen zur Tat, insbesondere zu möglichen Kfz mit Anhängern, gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Obernburg zu melden.

Unter Drogen und Alkohol auf Fahrrad unterwegs

Klingenberg a.Main (OT Röllfeld). Am Sonntag um 00:25 Uhr fiel einer Zivilstreife ein 17-jähriger Fahrradfahrer auf, der sich auf der Unterlandstraße ohne Beleuchtung in unsicheren Schlangenlinien fortzubewegen versuchte. Bei einer Überprüfung des Jugendlichen, konnte sich dieser kaum noch auf den Beinen halten. Ein Atemalkoholtest ergab 0,22 mg/l und es wurden weitere Auffälligkeiten festgestellt, die auf einen zeitnahen Cannabiskonsum hinwiesen. Der Radler wurde für eine Blutentnahme zur PI Obernburg gebracht und muss sich nun im Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Pkw unter Rauschmitteln geführt

Sulzbach a.Main. Am Sonntag um 00:30 Uhr wurde in der Bahnhofstraße der 18-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes bei einer Verkehrskontrolle beanstandet. Bei dem jungen Mann zeigten sich deutliche Hinweise auf einen zeitnahen Cannabiskonsum. Er musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Kleinwallstadt. In der Zeit von 14:00 - 16:45 Uhr ereignete sich am Samstag in der Mainstraße nahe Haugegasse ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug einen geparkten VW Skoda beschädigte. Hiernach suchte der Verursacher das Weite.

Pkw unter Alkoholeinfluss geführt

Erlenbach a.Main. Am Samstag um 16:30 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem Pkw-BMW-Fahrer in der Elsenfelder Straße Atemalkoholgeruch durch die Beamten wahrgenommen. Ein Test ergab eine Konzentration von 0,4 mg/l. Der 62-jährige Fahrer musste eine Blutprobe abgeben.

Polizeiinspektion Obernburg

Mit Drogen unterwegs

Kleinheubach. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01:10 Uhr, wurde in der Hauptstraße ein 32-Jähriger Fahrrad fahrend angetroffen. Bei der anschließenden Kontrolle konnte durch die eingesetzten Beamten deutlicher Marihuanageruch wahrgenommen werden. Bei der darauffolgenden Durchsuchung konnten die Polizeibeamten in seiner Jackentasche eine kleine Menge Marihuana und in seinem linken Hosenbein Amphetamin auffinden. Der 32-Jährige wird jetzt wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln angezeigt.

Polizeiinspektion Miltenberg