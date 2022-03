Verkehrsunfall in Aschaffenburg: Fahranfänger begeht Fahrerflucht

ARCHIV - ILLUSTRATION - 30.06.2018, Sachsen, Dresden: Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit, während auf dem Display der Hinweis «Unfall» zu lesen ist. (Zu dpa «Dekra Verkehrssicherheitsreport» vom 10.07.2018) Foto: Monika Skolimowska/ZB/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Ein 18-jähriger Fahranfänger wendete auf der Schönbornstraße und kollidierte dort mit einem Kleintransporter. Anschließend floh er in falscher Richtung in eine Einbahnstraße. Kurze Zeit später wurde der Täter in Goldbach von der Polizei angehalten. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Randalierer unter Drogeneinfluss mit blutigen Händen festgenommen

Aschaffenburg. In der Nacht zum Montag nahm die Polizei in der Ludwigstraße einen 37-jährigen Mann mit blutigen Händen fest. Er hatte vorher im Bahnhofsviertel auf Gegenstände eingeschlagen. Er stand offensichtlich unter Drogen und konnte zur Herkunft der Handverletzung nur wirre Angaben machen. Um weiteren Straftaten vorzubeugen, wurde der Mann nach kurzer medizinischer Behandlung in die Hafträume der Polizei Aschaffenburg gebracht.

Verkehrsschild in Kleinostheim angefahren - Polizei sucht Zeugen

Kleinostheim. Im Mittelweg im Bereich des dortigen Grillplatzes verlor ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte dabei ein Verkehrsschild. Anschließend beging er Fahrerflucht. Nach Bericht eines Augenzeugen war der Fahrer eines dunklen Fahrzeugs mit hessischem Kennzeichen (vermutlich ein VW Golf) vorher die Straße mit erhöhter Geschwindigkeit auf- und abgefahren. Die Polizei ermittelt gegen ihn und sucht nach Zeugen.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 060212/857-0 zu melden.

