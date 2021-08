Verkehrsunfall in Arnstein - Auto rast über zwei Verkehrsinseln

Am Freitagmorgen ereignete sich in der Karlstadter Straße in Arnstein ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Eine 81-jährige Fahrzeugführerin befuhr zunächst die Straße Am Hochberg in Richtung eines Kreisverkehrs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Frau die Kontrolle über ihren Wagenund fuhr ungebremst geradeaus weiter über eine Verkehrsinsel. Hierbei wurde die Ölwanne am Auto aufgerissen. Das Fahrzeug beschleunigte jedoch weiter und überfuhr eine weitere vorausbefindliche Verkehrsinsel. Anschließend stürzte der Wagen einen Abhang hinunter und kam unter einer Werbetafel zum Stehen. <p>Die Fahrzeugführerin zog sich durch den Unfall eine offene Fraktur und diverse Prellungen zu. Sie musste ins Krankenhaus verbracht werden. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. Die Schäden an den Verkehrseinrichtungen wurden auf etwa 1000 Euro beziffert. Unfallursächlich könnte evtl. das Schuhwerk der Unfallverursacherin gewesen sein. Dies hatte sich hinter den Pedalen verklemmt.

Anruferin gibt sich als Enkeltochter aus und fordert 25.000 Euro

Arnstein, Lkr. Main-Spessart Eine dreiste Anruferin meldete sich am Freitagnachmittag bei einer 88-jährigen Frau und gab sich als deren Enkelin aus. Weinend erzählte die Frau am Telefon, sie habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und benötige sofort eine hohe Geldsumme. Schockiert über das Telefonat begab sich die Geschädigte zu ihrer Bank um dort einen größeren Betrag von ihrem Konto abzuholen. Einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin kam die Sache jedoch seltsam vor und informierte sofort Angehörige der Rentnerin welche von dem Betrugsversuch noch keine Kenntnis hatten.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass in regelmäßigen Abständen skrupellose Trickbetrüger mit der sogenannten „Enkeltrick" Masche immer wieder versuchen, sich hohe Geldbeträge zu ergaunern. Bei entsprechenden Anrufen sollte dies der Polizei gemeldet werden.

Vandalismus - Geparkte Fahrzeuge in Karlstadt mutwillig beschädigt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden von einem bislang unbekannten Täter an mehreren Pkw die Außenspiegel abgetreten. Die Fahrzeuge standen auf einem öffentlichen Parkplatz in der Ringstraße. Bislang meldeten sich drei Geschädigte bei der Polizei. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 850 Euro.

Spiegel von Hauswand in arnstein gestohlen

Arnstein, Lkr. Main-Spessart Im Zeitraum vom 06. bis 12. August entwendete ein bislang unbekannter Täter einen ca. 30 x 30 cm großen Spiegel, der an einer Garagenausfahrt in der Schweinfurter Straße befestigt war. Der Spiegel war ursprünglich an einem Wohnmobil montiert gewesen. Der Zeitwert wurde auf 100 Euro beziffert.

Streit mit Tierhalter in Karlstadt eskaliert

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart Am Donnerstagabend kam es am Mainufer, in der Nähe der Rudolph-Glauber-Straße, zu einem heftigen Streit zwischen einem 35-jährigen Hundehalter und einem 45-jährigen Spaziergänger. Der 35-jährige ließ dort seinen Hund frei laufen. Beim Anblick des Spaziergängers rannte der Hund unvermittelt auf diesen zu. Aus Angst vor einem möglichen Hundebiss setzte der Spaziergänger ein erlaubnisfreies Tierabwehrspray gegen den Hund ein. Ein unbeteiligter Passant wurde jedoch von der Reizstoffwolke getroffen und zog sich eine Augenreizung zu. Sowohl der Hundehalter als auch der 67-jährige Verletzte wollten daraufhin den Mann zur Rede stellen. Anstatt sich zu entschuldigen bedrohte und beleidigte er die Beiden. Diesbezüglich sind weitere Ermittlungen erforderlich.

Geparkten Wagen in Karlstadt angefahren - Verursacher flüchtig

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart Am Donnerstag zwischen 08.00 und 19.00 Uhr wurde ein in der Rudolph-Glauber Straße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkter, schwarzer Pkw Ford C-Max von einem bislang unbekannten Verursacher vermutlich beim Ausparken beschädigt. Im Bereich der linken Heckstoßstange waren eindeutige Kratzspuren zu erkennen. Der Schaden dürfte sich auf etwa 1000 Euro belaufen.

