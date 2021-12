Verkehrsunfall beim Abbiegen in Damm - Verursacherin flüchtig

Beim Linksabbiegen in die Pfeiferstraße berührten sich die beiden Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden entstand. Während die 51-jährige Fahrerin des Opels danach stehen blieb, fuhr die Unfallgegnerin nach kurzem Blickkontakt weiter. Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um eine silberne Limousine.

Zeugen des Verkehrsunfalls werde gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 zu melden.

Unbekannter Täter tritt gegen Auto

Montagnacht, zwischen 23:30 Uhr und 00:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen weißen Audi A3, welcher in der Treibgasse geparkt war. Das Fahrzeug wies an der rechten Seite mehrere Dellen auf, welche offensichtlich durch Fußtritte verursacht wurden. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 2.500 Euro.

Kreis Aschaffenburg

Großostheim. Am Dienstagabend, gegen 19 Uhr, kam es zu einem Wildunfall auf der Babenhäuser Straße, als mehrere Wildschweine die Straße überquerten. Eines der Tiere wurde dabei von einer 20-jährigen Seat-Fahrerin erfasst. Das angefahrene Wildschwein erlag am Unfallort seinen Verletzungen. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Weiterfahrt unterbunden - Polizei kontrolliert 21-Jährigen

Mainaschaff. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 00:45 Uhr, hielt eine Streife der Polizei Aschaffenburg einen 21-jährigen BMW-Fahrer für eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Johann-Dahlem-Straße an. Bei der Kontrolle zeigte der junge Mann drogentypische Auffälligkeiten. Im weiteren Verlauf händigte er außerdem eine kleine Menge Haschisch aus. Die Weiterfahrt wurde daraufhin durch die Polizeibeamten untersagt und der Verkehrsteilnehmer musste eine Blutentnahme in einem Krankenhaus über sich ergehen lassen.

Diebstahl aus Baustellengelände

Kleinostheim. In den frühen Dienstagmorgenstunden, zwischen ein Uhr und sieben Uhr, entwendete ein unbekannter Täter mehrere Stromkabel von einer Baustelle in der Aschaffenburger Straße. Der Wert von diesen betrug circa 1.500 Euro.

Quelle: Polizei Aschaffenburg/ lady