Verkehrsunfall auf Feldweg bei Steinfeld - Mopedfahrer schwer verletzt

Auf einem landwirtschaftlichen Rundweg in Steinfeld, Lkr. MSP, kam es am Freitag gegen 07.10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Traktors mit Arbeitsanhänger wollte zu dieser Zeit von einem geschotterten Feld auf die angrenzende geteerte Straße einfahren. Dabei übersah er offensichtlich ein von links kommendes Leichtkraftrad und es kam zum Zusammenstoß. Der 16-jährige Moped-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die UNI-Klinik Würzburg geflogen. Die genauen Verletzungen sind noch nicht bekannt. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Streit und Körperverletzung in Partenstein

Partenstein. Am Freitag kam es gegen 22.45 Uhr in der der Straße „Am Jägerfeld" in Partenstein, Lkr. MSP, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen/Heranwachsenden. Bei einem der beiden Beteiligten handelt es sich um einen 17-jährigen Jugendlichen aus Partenstein, der den Vorfall anschließend bei der Polizei Lohr am Main zur Anzeige brachte. Er gab an, dass er mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Hinweise auf den zweiten Beteiligten nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

Unfallflucht durch Wohnmobilin Frammersbach

Frammersbach. In der Lohrer Straße in Frammersbach, Lkr. MSP, kam es am Freitag gegen 09.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Zu dieser Zeit hielt ein blauer Lkw am dortigen Fahrbahnrand, um zu entladen. Ein weißes Wohnmobil mit GN-Kennzeichen fuhr an dem stehenden Lkw vorbei und beschädigte dabei den Außenspiegel des Fahrzeugs. Der Fahrer des Wohnmobiles fuhr jedoch ohne anzuhalten in den dortigen Kreisel ein und bog in Richtung Orber Straße ab. Der Schaden am Außenspiegel des Lkw`s wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Hinweise auf den Wohnmobilfahrer nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

Mann fällt am Lohrer Bahnhof ins Gleisbett

Lohr. Ein 54jähriger Mann aus dem Kreis Aschaffenburg hielt sich am Freitagabend gegen 22.30 Uhr am Lohrer Bahnhof auf. Vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung fiel der Mann vom Bahnstieg aus in das Gleisbett. Anwesende Passanten halfen dem Mann anschließend wieder hoch und verständigten Rettungsdienst und Polizei. Der 54jährige erlitt durch den Sturz nur leichte Verletzungen und verbrachte die Nacht im Lohrer Krankenhaus. Eine Suizidabsicht o.ä. konnte ausgeschlossen werden.

dc/Meldungen der Polizei Lohr