Verkehrsunfall auf der B469 - Zwei Personen verletzt

Zwei Personen wurden am Montag gegen 06:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf Bundesstraße 469 bei Stockstadt leicht verletzt. Eine 21-jährige Ford-Fahrerin lenkte vom linken Fahrstreifen aus nach links ins Bankett und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dadurch geriet sie ins Schleudern und rammte einen parallel auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Audi. Der 48-jährige Fahrer des Audis schlug daraufhin in die linke Leitplanke ein, drehte sich um die eigene Achse und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Die Ford-Fahrerin klagte anschließend über Rücken- und Nackenschmerzen. Sie wurde mit einem Krankenwagen in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Der Audi-Fahrer wurde ebenfalls wegen Nackenschmerzen in ein nahegelegenes Krankenhaus im hessischen Bereich verbracht. Der verursachte Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 23.000 Euro.

Unbekannter Täter zerkratzt Auto in Hösbach

In der Karl-Seitz-Straße im Ortsteil Wenighösbach wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein grauer Skoda beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter hatte in dieser Zeit den Lack auf der Fahrerseite zerkratzt. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter sind aktuell nicht vorhanden.

Meldungen aus dem Stadtgebiet Aschaffenburg

Flüchtiger Autofahrer in Damm dank aufmerksamer Zeugen ermittelt

In der Mittelstraße kam es am Freitagvormittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines BMW einen am Straßenrand geparkten Ford beschädigte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher (ein Senior) stieg nach der Berührung aus seinem Fahrzeug aus und begutachtete den entstandenen Schaden. Anstatt den Unfall der Polizei zu melden oder seine Personalien zu hinterlassen, flüchtete er jedoch. Zwei Zeugen konnten den Vorfall beobachten und notierten sich das Kennzeichen des unfallflüchtigen Fahrzeugs. Auf den Fahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort zu.

Unbekannter Täter beschädigt Autos in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Eine Zeugin konnte am Montag um kurz vor 23 Uhr einen unbekannten Mann beobachten, welcher in der Medicusstraße den Seitenspiegel eines Toyotas abschlug. Anschließend schlug er noch auf ein zweites, danebenstehendes Fahrzeug ein. Nachdem der unbekannte Täter von der Zeugin angesprochen wurde, flüchtete er.

Der Täter war männlich, circa 175 Zentimeter groß, schlank, ungefähr 30 Jahre alt und hatte südländisches Aussehen. Er war mit einem schwarzen Mantel bekleidet.

Zeugen, welche Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.

stru/Polizei Aschaffenburg