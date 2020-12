Verkehrsunfall auf der B469  hat offenbar medizinische Ursache

Verletzt wurde dabei niemand. Ein 69-Jähriger aus Obernburg, der in seinem Auto in Richtung Miltenberg fuhr, kam kurz vor der Ausfahrt Obernburg-Nord/Großwallstadt nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet mit seinem Wagen ins Bankett. Dort überfuhr das Auto einen Leitpfosten und eine Entfernungsbake. Nach rund 100 Metern konnte der Mann sein Fahrzeug wieder zurück auf die Straße steuern, bevor er erneut nach rechts von der Fahrbahn abkam und schließlich in der Ausfahrt Obernburg-Nord zum Stehen kam. Der Notarzt des vorsorglich verständigten Rettungsdienstes stellte bei dem erheblich unter Schock stehenden – aber augenscheinlich unverletzten 69-Jährigen – Anzeichen fest, dass dieser einen Herzinfarkt oder Schlaganfall während der Fahrt erlitten haben könnte. Der Mann wurde für weitere Untersuchungen ins Klinikum Aschaffenburg gebracht und sein beschädigter Wagen durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf rund 8400 Euro geschätzt.

Polizei Obernburg/mm