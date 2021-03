Verkehrsteilnehmer verliert in Nilkheim Orientierung

Der Fahrer des Pkw konnte sein Verhalten nicht erklären und wirkte verwirrt. Er gab später gegenüber den Beamten an, Haschisch konsumiert zu haben.

Am Dienstag gegen 05 Uhr rief ein Verkehrsteilnehmer die Aschaffenburger Polizei, wegen eines Pkw, der augenscheinlich auf dem linken Fahrstreifen des Westrings geparkt worden war. Die Beamten stellten vor Ort ein Fahrzeug mit laufendem Motor fest und machten sich auf die Suche nach dem Fahrer. Nach kurzer Suche fanden die Polizisten den 38-Jährigen fußläufig und ohne Schuhe in unmittelbarer Nähe. Er konnte sein Verhalten nicht erklären, gab aber an Haschisch konsumiert zu haben. Wegen der Autofahrt unter Drogeneinfluss ermittelt die Polizei nun wegen eines Vergehens Trunkenheit im Verkehr.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Obernau. Am Montagmittag, zwischen 12.30 Uhr und 13.30. Uhr verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Lackschaden an der linken Fahrzeugseite eines 1er BMW. Das Fahrzeug war durch die Eigentümerin auf einer Parkfläche auf Höhe der Sulzbacher Straße 21 abgestellt worden. Nach deren Rückkehr zum Fahrzeug stellte sie den frischen Schaden fest. Dieser beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Hinweise zum möglichen Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein baut Unfall

Kleinostheim. Am Montagabend beschädigte ein alkoholisierter Autofahrer bei einem Abbiegevorgang zwei geparkte Pkw. Der 17-Jährige verfügt nicht über eine Fahrerlaubnis und hatte unbefugt das Auto eines Freundes benutzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro.

Am Montag gegen 20.30 Uhr wollte der Jugendliche aus dem Raum Alzenau mit dem geliehenen Fahrzeug von der Ludwigstraße auf den Parkplatz der Maingauhalle abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über den Pkw und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto, welches durch den Aufprall auf einen weiteren Pkw geschoben wurde. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über einem Promille. Außerdem stellte sich heraus, dass der Jugendliche noch nicht über die notwendige Fahrerlaubnis verfügte. Der Pkw, den er nach eigenen Angaben unbefugt benutzt hatte, war nicht mehr fahrtauglich. An allen drei Pkw entstand ein erheblicher Sachschaden.

Gegen den Jugendlichen wird nun wegen möglicher Vergehen der Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges ermittelt.