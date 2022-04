Verkehrsteilnehmer verhindern Geisterfahrt bei Karlstein auf A45

Mehrere aufmerksame andere Verkehrsteilnehmer blockierten ihr die Fahrbahn, so dass sie erneut wendete und wieder in die richtige Fahrtrichtung weiter fuhr. Allerdings verließ sie die Autobahn an der Anschlussstelle Karlstein.

Die Fahrerin konnte im Nachgang ermittelt werden. Sie war fahrtüchtig. Es sind weitere Ermittlungen insbesondere hinsichtlich des Wendemanövers und ihrer Motivation nötig.

Die VPI Aschaffenburg-Hösbach sucht deshalb dringend Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben und Verkehrsteilnehmer, die ggf. durch das Wendemanöver behindert oder gar gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter 06021-8572530 mit der VPI Aschaffenburg-Hösbach in Verbindung zu setzen.

Sehr flotten Laster kontrolliert: Hösbach

Gestern, gegen 20 Uhr wurde ein Niederländischer Lasterfahrer einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der 27-jährige Fahrer im Laufe der letzten Tage besonders flott gefahren ist. Er hatte Geschwindigkeiten bis zu 122 km/h zu verzeichnen. Auf Nachfrage teilte er mit, dass er durchaus wisse, dass er sich an die geltenden 80km/h zu halten habe. Auch mehrere Warnungen in seinem Display habe er bewusst ignoriert. Er musste sofort eine Strafe von ca. 2.300 Euro bezahlen, bevor er weiterfahren konnte.

Mann nutzt (fast) Gutmütigkeit der Polizei aus: Hösbach

Donnerstagfrüh, gegen 3 Uhr musste ein Kleintransporterfahrer seine geladenen Küchenschränke zum Teil ausladen, weil er das zulässige Gesamtgewicht um mehr als 30 % überschritten hatte.

Nachdem er dies getan hatte und versicherte, dass er sich um ein Zweitfahrzeug kümmern werde, das die überzähligen Schränke abholt, konnte er, nachdem er ausgeladen hatte, weiterfahren. Allerdings lud er gegen 5 Uhr an der nächsten Anschlussstelle wieder alles in sein ursprüngliches Fahrzeug. Weil er dabei beobachtet wurde, musste die Polizei erneut tätig werden und er musste wiederum ausladen. Nun wurden seine Schlüssel so lange sichergestellt, bis er tatsächlich alles in ein Zweitfahrzeug umgeladen hat.