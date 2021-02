Verkehrsteilnehmer aus VW heraus mit Laserpointer geblendet

Bei der anschließenden Kontrolle konnte ein entsprechender Laserpointer aufgefunden und sichergestellt werden. Den Besitzer erwartet eine Anzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Es wird nach weiteren Verkehrsteilnehmern gesucht, welche durch den Laserstrahl geblendet wurden!

Zweimal Betäubungsmittel aufgefunden

Erlenbach a.Main, Lkrs. Miltenberg Bei zwei Kontrollen von jungen Männern im Ortsbereich von Erlenbach am frühen Abend des 21.02.21 konnten jeweils kleine Mengen an Marihuana und ein Joint aufgefunden und sichergestellt werden. Die 18 bis 20 jährigen Männer konnten von einer Zivilstreife der PI Obernburg jeweils beim Konsum gestört werden. Es wurden Anzeigen gefertigt.

Mit E-Scooter ohne „Zulassung“ unterwegs

Klingenberg a.Main, Lkrs. Miltenberg Am 21.02.2021 konnte gegen 13:30 Uhr in Klingenberg a.Main ein 20 jähriger Mann mit einem E-Scooter auf dem dortigen Fahrradweg fahrend angetroffen werden. Bei der durchgeführten Kontrolle wurde festgestellt, dass der Scooter nicht für den Betrieb im öffentlichen Raum „zugelassen“ ist. Dieser überschreitet die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h für Elektrokleinstfahrzeuge und besitzt keine Typengenehmigung. Weiterhin war das Fahrzeug nicht versichert. Gegen den Fahrer wird ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Der Scooter wurde als Beweismittel im Strafverfahren sichergestellt.

Vorfahrt nicht beachtet - Unfall in Wörth

Wörth a.Main, Lkrs. Miltenberg Am 21.02.21 kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Erlenstraße in die Alte Straße. Hierbei übersah eine 52 jährige Verkehrsteilnehmerin, welche die Alte Straße in aufsteigender Richtung befuhr, an besagter Einmündung einen 65 jährigen Verkehrsteilnehmer, welcher von rechts kommend und damit vorfahrtsberechtigt seinerseits nach links in die Alte Straße abbiegen wollte. Beide Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Es wurde niemand verletzt.

